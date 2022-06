La dernière journée du Concours de sauts d’obstacles interclubs, avant les Championnats nationaux, disputée le week-end écoulé, sur la piste de la Caserne Samba Diéry Diallo, a été remportée en National 1 par le cavalier Adama Mbaye Nokoss du Racing Club de Dakar (RCD).

Communément appelée ASFA, la piste de la Caserne Samba Diéry Diallo a été, samedi et dimanche dernier, un véritable cadre de ré pétition et de réglage pour les cavaliers en direction des Championnats nationaux, prévus ce week-end. L’épreuve phare (National 1) de cet ultime concours avant les nationaux a été remportée par le couple Adama Mbaye «Nokoss»-Easy Ciolo du Racing Club de Dakar.

Ils ont surclassé le couple Karim Gaye-Einstein de I’ASFA (2ème) et le duo Aziz Paye Alato de la Sense des Écuries Hann Marinas (3ème). L’épreuve du National 2 a été remportée par le couple du RCD Ngoné Latyr Ndiaye-Une en Or de Bernière devant Salif Keïta-Picobello de l’ASFA et Baye Mor Fall Éloïse du RCD. L’épreuve du National 3 est allée au couple Alya Houdrouge Kazoun-Utile Mouche du RCD.

Une épreuve gagnée devant Élimane Sarr-Grand Soir Spé cial des Écuries Hann Marinas et Amath Niang-Epsilone de l’ASFA. À noter que les épreuves en individuel se disputeront les 25 et 26 juin au Racing Club de Dakar, sis à Petit Mbao. Par contre, l’épreuve par équipes, prévue le week-end suivant, aura comme cadre la piste du Cercle de l’Étrier de Dakar (CED).

