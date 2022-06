L’attaquant sénégalais, Papa Alioune Diouf a retrouvé son ancien Kalmar FF, trois ans après son départ. Le joueur de 32 ans, libre depuis la fin de saison a signé un contrat d’une saison avec la formation suédoise, renseigne le site officiel du club.

L’ancien joueur du Dakar Université Club, Papa Alioune Diouf a retrouvé le championnat suédois, trois ans après l’avoir quitté. En Turquie depuis l’été 2019, l’attaquant sénégalais a retrouvé le club Kalmar FF où il a évolué pendant 7 ans et avec qui il a une affinité. « C’est difficile à expliquer avec des mots mais c’est incroyablement bon d’être de retour. J’ai toujours dit que Kalmar FF était ma maison. L’amour que j’ai reçu de cette ville et de l’association depuis le premier jour signifie beaucoup pour moi. Maintenant, j’ai l’opportunité de revenir, ce qui est absolument fantastique », s’est exprimé le joueur sénégalais.

Un sentiment que le Sénégalais partage avec la direction du club qui a voulu miser sur son professionnalisme et son attachement au club. « Nous avons choisi de signer un accord à court terme avec Papa basé sur qui il est, à la fois sur et en dehors du terrain, qui s’applique pour le reste de la saison. C’est un footballeur extrêmement professionnel dans sa façon d’être. On sait qu’il donnera tout pour Kalmar FF à chaque seconde où il portera le maillot rouge et blanc, aussi bien à l’entraînement qu’en match », s’est prononcé le directeur sportif du club, Jörgen Petersson.

