Atteint par le fumigène et très mal-en-point, un supporter a finalement succombé peu avant son arrivée à l’hôpital dimanche peu avant le début du combat opposant Sokh de l’écurie Xam Sa Cossam de Pikine, à Franc, pensionnaire de Jambars Wrestling Academy des Parcelles Assainies. C’est à la suite de cet événement malheureux que le Comité national de gestion de la lutte (CNG) décide d’interdire les substances explosives dans les arènes.

« Il nous a été donné de constater que des personnes apportaient des objets très dangereux pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’honnêtes citoyens venus aux manifestations de lutte pour assister au beau spectacle du sport de chez nous », peut-on lire dans la circulaire n° 0011 / 2022 du 21 juin 2022, signé par le Président du CNG, Bira Sène. « Cette pratique dont la nuisance n’est plus à expliquer est, à partir de la présente, formellement proscrite. Ainsi, il est formellement interdit au public, sur toute l’étendue du territoire national, d’entrer dans nos arènes de lutte avec des cocktails Molotov, des fusées fumigène, d’explosifs de quelque nature que ce soit et d’objets dangereux », précise la note.

