La première journée du Championnat masculin de volley-ball pour les Zones Ouest A Dakar et Centre, s’est tenue le week-end écoulé. Championnat en titre, l’ASFA s’est imposée sur ses trois matchs disputés, notamment dans le choc contre l’ISEG. Dans la Zone Centre, la Police a fait aussi carton plein en remportant tous ses matchs, dont un par forfait.

Ils étaient attendus et ils ont répondu présent. Les joueurs de l’Association sportive des Force Armées (ASFA) commencent bien la défense de leur titre dans la Zone Ouest A Dakar. Après le re port de son premier match contre Ngor le vendredi, l’ASFA affrontait Diatoo samedi à Iba Mar Diop. Pour cette première rencontre de la saison, il n’y a pas eu match entre ces deux formations, car les champions ont remporté facile ment la partie (3-0), avant de s’imposer à nouveau (3-1) dans l’après-midi contre le DUC.

Si ces deux premiers matchs ont été quasiment reposants pour les poulains du coach Adama Sam, le troisième a été par contre âpre ment disputé dimanche. Face au vice-champion, ISEG, la rencontre a tenu toutes ces promesses comme lors des finales du championnat précédent et du tournoi des «4 grands» en début de saison. La victoire de l’ASFA (3-2) s’est décidée au dernier set.

Pape Major Ndiaye et sa bande remportent ainsi un match crucial et occupent la tête de la Zone Ouest A Dakar, la plus relevée de ce Championnat. De son côté, l’ISEG n’a remporté qu’un seul match, celui face à Ngor (3-0). Dans la Zone Centre, la Police assume son statut de favori et fait son petit bonhomme de chemin. Victorieuse par forfait contre Khombole, elle a écrasé (3-0) Disso et CNEPS. Avec ce carton plein, elle occupe pour le moment la première place de la Zone Centre.

