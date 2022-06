Le Sénégal, tenant du titre et hôte de l’édition 2021 organisée à Saly Portudal, fait partie des 14 équipes engagées pour cette phase qualificative informe la source. Rappelons que les Lions sont les plus titrés de cette compétition avec 6 trophées (2008 – 2011 – 2013 – 2016 – 2018 et 2021). Après la 4e place remportée à la coupe du monde, l’équipe nationale a changé d’entraîneur et est désormais sous la direction de l’ancien joueur et adjoint du staff, Mamadou Diallo.