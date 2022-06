Plus rien ne retient Sadio Mané à Liverpool ! Les Reds ont trouvé un accord avec le Bayern Munich et les Bavarois sont d’accord avec le Sénégalais depuis plusieurs jours. Les détails du deal et les dates clés !

Après plusieurs saisons passées à Anfield, Sadio Mané va changer de couleurs cet été et signer un contrat de trois ans avec le géant allemand. Le Bayern Munich qui a devancé tout le monde dans ce dossier moyennant 32 millions d’euros, même si le total de l’opération est estimé à 41 millions d’euros, a marqué un coup.

Si la visite médicale est prévue pour ce mardi, le champion d’Afrique devrait être présenté mercredi prochain à l’Allianz Arena. Les médias allemands s’accordent pour dire qu’une grande présentation lui sera réservée.

All paperworks signed between FC Bayern and Liverpool, Sadio Mané deal completed and sealed. Three year deal, completed on player side. 🔴🔒 #FCBayern

▪️ Medical checks on Tuesday.

▪️ Presentation on Wednesday.

▪️ €32m final fee plus add-ons.

▪️ Potential “package”, €41m. pic.twitter.com/JJ18fR3dDx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022