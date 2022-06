En exprimant sa reconnaissance, le technicien sénégalais n’a pas manqué à mettre l’accent sur ses réalisations sous son magistère. « Je quitte Teungueth FC en laissant un projet en devenir avec une académie qui accueille 12 jeunes, logés, nourris et scolarisés avec l’aide du collège la SAGESSE. La progression des catégories U17 et U20 est aussi à saluer et à pérenniser. Je remercie tous mes collaborateurs, merci aux différents staffs de la petite catégorie, merci au président Babacar Ndiaye et ses collaborateurs et un GRAND MERCI au comité Allez Rio qui nous a montré un amour et un respect sincère durant notre séjour. Dieuredieuf à vous », déclare Dabo.