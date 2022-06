L’avenir de Sadio Mané est presque, peut-être même définitivement, acté. Après six années de gloire et de grande réussite à Liverpool, l’attaquant sénégalais de 30 ans va rejoindre le Bayern Munich cet été. Si sa visite médicale est prévue ce mardi 21 juin 2022, son transfert devrait également être officialisé le même jour.

Par ailleurs, d’après les informations de Kicker en Allemagne, la présentation du Championnat d’Afrique serait prévue le mercredi 22 janvier. Celle-ci devrait se tenir dans l’enceinte du Bayern Munich, à l’Allianz Arena. Reste maintenant à savoir si des supporters Bavarois seront présents au stade pour recevoir leur nouvelle star.

Sadio Mané will officially be presented as new FC Bayern player on Wednesday at Allianz Arena, which is reserved for the club's big transfers [@kicker] pic.twitter.com/oos8marPwm

