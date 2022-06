Comme si le ciel tombait sur lui, l’ancien attaquant de Liverpool n’a pas été tendre avec Sadio Mané, dont le départ de Liverpool pour une arrivée au Bayern Munich devrait être chose effective dans les prochains jours.

C’est peu dire que l’aventure de Sadio Mané à Liverpool a été d’une très grande réussite, tant pour le club que pour le footballeur. De son arrivée l’été 2016 en provenance de Southampton à son prochain départ, l’attaquant sénégalais a été l’un des joueurs les plus déterminants de l’effectif de Jurgen Klopp. Il a marqué 120 buts et délivré 48 passes décisives en 269 matchs.

De plus, avec un total de six titres, il a remporté tous les trophées possibles avec le Club de La Mersey. Alors qu’il va rejoindre le Bayern Munich cet été, son départ en Bavière fait des frustrés en Angleterre. C’est le cas notamment chez Dean Saunders. Passé par Liverpool lors de la saison 1991-92 et auteur de 25 buts en 67 matchs avec les Reds, l’ancien attaquant gallois est contre ce choix.

« Je n’ai rien contre le club (Bayern), c’est un grand club, mais le Championnat est loin d’être un défi pour Sadio Mané. Il va marquer des buts. Ils gagnent 5-0 chaque semaine, une seule équipe peut gagner le Championnat. Ce n’est pas un défi. Il va se mettre dans son fauteuil, allumer un cigare, il va jouer pour le Bayern Munich en troisième vitesse et il va ruiner les deux meilleures années de sa vie de footballeur. À la fin de sa carrière, s’il vous dit « venez voir mon armoire à trophées », la médaille de vainqueur de la ligue allemande sera tout au fond », a lâché le vétéran de 57 ans dans des propos rapportés par The Sun.

Apparemment, les prestations et les sacrifices de Sadio Mané à Liverpool vont manquer à Dean Saunders qui ne semble pas comprendre que mêmes les plus belles histoires ont un début et une fin. Le natif de Swansea rajoute une couche de ses gros mots. « Je n’arrive pas à croire qu’il quitte Liverpool, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Il a 30 ans, je pense que depuis qu’il est au club, il n’a jamais été meilleur que ces six derniers mois, il a été inarrêtable par moments », dit-il.

Saunders termine par : « il (Sadio Mané) est passé dans l’axe quand Luis Diaz a signé et il a commencé à s’améliorer pour trouver des espaces et lier le jeu. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous voudriez quitter Liverpool en ce moment, alors que vous jouez le meilleur football de votre vie dans le meilleur trio d’attaquants qu’il n’aura jamais, pour aller jouer au Bayern Munich. » Au Bayern Munich, Sadio Mané s’aura quoi et comment répondre !

wiwsport.com