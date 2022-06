Pour leur seconde sortie en amical, les Lionnes ont été battues par le Cameroun (0-1) ce samedi, au Stade de la Réunification.

Les Lionnes n’ont pas réédité la prestation du mercredi 15 juin lorsqu’elles étaient parvenues à tenir tête aux Lionnes Indomptables (2-2). Une nouvelle fois opposée au Cameroun en amical, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est inclinée sur la plus petite des marges (0-1).

L’unique but de partie est l’œuvre de Kévine Ossol, buteuse dès la 3e minute. Un résultat qui n’est pas à dénigrer au regard du onze aligné par Mame Moussa Cissé et du match livré par Mbayang Sow et ses coéquipières, à deux semaines de leur entrée en lice à la CAN Féminine 2022, au Maroc.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Les Lionnes s'inclinent devant leurs homologues camerounaises sur le score de 1 but á 0 lors de leur second match de préparation. #WAFCON2022 #CAMSEN | #Amical pic.twitter.com/bRGhIWt8J0 — FSF (@Fsfofficielle) June 18, 2022

