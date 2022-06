Le Championnat national de volley-ball reprend ses droits à partir de ce vendredi. Les zones Ouest A Dakar et Centre sont programmées pour ce 1er tour. Ce vendredi, Ngor défiera le champion en titre ASFA, tandis que le vice-champion ISEG sera aux prises avec les Étudiants du DUC.

Vainqueur de la Coupe des «4 grands» en début de saison et finaliste malheureux lors du tournoi de la Sénégambie, il y a quelques semaines en Gambie, l’ASFA devrait bien assurer son statut de favori. Cela passera forcément par une victoire d’entrée contre Ngor, avant d’enchaîner face à Diatoo et DUC le samedi et finir par un choc contre le vice-champion ISEG, dimanche.

De son côté, le vice-champion I’ISEG affronte DUC, demi-finaliste du championnat écoulé. Ce match s’annonce électrique entre ces deux formations concurrentes au titre.

Dans la Zone Centre, où les matchs sont prévus samedi, la Police affrontera CNEPS, tandis que Khombole défiera Disso.

Avec Stades