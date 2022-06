Les volleyeuses reprennent le chemin des terrains ce samedi. Après les Zone Nord et Sud il y a un mois, c’est au tour des Zones Centre, Ouest A et Ouest B Dakar d’entrer en lice. Cette première journée offre un choc entre ISEG, vice-championne, et Saltigué. De l’autre côté, la championne en titre, SOCOCIM sera opposée au DUC.