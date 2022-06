Connu par sa stratégie jugée ultra-défensive, Lac de Guiers 2 fait quand même partie des lutteurs les plus difficiles à manœuvrer dans l’arène. Il n’a que 2 défaites, et seul Eumeu Sène a réussi à le battre suite à une chute. L’autre revers, il l’a enregistré par avertissements contre Modou Lô. Fort de ses 15 victoires, 2 défaites, 2 nuls et 1 sans-verdict, le leader de l’écu rie Walo énumère ses cibles pour ses prochains combats.