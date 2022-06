Souvent appelé en équipe nationale par Aliou Cissé, Abdoulaye Seck n’a toujours pas réussi à s’imposer dans la tanière. Mais le défenseur du Royal Antwep (élite belge), garde toujours espoir.

L’ancien joueur de Diambars compte saisir sa chance quand le coach lui fera confiance. Présent à l’accueil du trophée de la coupe d’Afrique, mercredi à Mbour, Abdoulaye Seck est aussi revenu sur son manque de temps de jeu avec la sélection. L’actuel joueur du Royal Antwep veut rester calme et être patient.

« Je n’ai aucun regret. Tout joueur Africain rêve de jouer la CAN, surtout moi qui en était à ma première. Je me suis blessé dès le premier jour, mais je rends grâce à Dieu, car c’est lui notre créateur. Je me dis juste que c’est la décision de Dieu et je m’y plie. Peut-être que je pourrai jouer lors de ma prochaine CAN. Je n’ai joué contre le Bénin et le Rwanda (des matchs qui comptaient pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023), mais je suis quelqu’un de patient. Chaque joueur rêve d’être titulaire quand on fait appel à lui en équipe nationale du Sénégal mais ça ne veut pas dire que j’irai voir le coach pour lui faire comprendre que je dois jouer. C’est lui qui fait ses choix. Quand il me donnera ma chance, je la saisirai. Je ne suis pas impatient. Il y a beaucoup de joueurs en équipe nationale et peut-être qu’aussi mon heure n’a pas encore sonné. Je jouerai sûrement quand mon heure sonnera. Je ne pensais pas intégrer cette équipe nationale, c’est pourquoi j’attend mon heure », déclare le défenseur sénégalais sur senenew.

wiwsport.com