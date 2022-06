En fin de contrat à Hatayspor, Mame Biram Diouf pourrait prendre un chemin surprenant pour poursuivre sa carrière.

Libre de tout contrat cet été après la fin de son bail à Hatayspor avec lequel il a marqué 31 buts et délivré 8 passes décisives en deux saisons, Mame Biram Diouf (34 ans) a toujours de bonnes jambes et devrait trouver un club très prochainement. Mais alors qu’un départ vers un club de plus haut standing pouvait être envisageable, il pourrait rejoindre une destination plutôt surprenante.

En effet, d’après le média turc Ajansspor, l’international sénégalais aux 51 sélections pour 10 buts avec les Lions intéresserait fortement Eyüpsor, pensionnaire de Deuxième Division de Turquie et qui a atteint les barrages de montée en Süper Lig cette saison. A en croire la même source, le club istanbuliote a fait une offre au joueur et les négociations entre les deux parties progressent positivement.

🎯 Ajansspor Özel 🎯 💥 Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf'a resmi transfer teklifi yaptı. • Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. 👉https://t.co/E7LpiBNhUD pic.twitter.com/NwdC7COjPU — Ajansspor (@ajansspor) June 14, 2022

wiwsport.com