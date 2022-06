La Premier League a révélé, ce jeudi, le calendrier de la saison 2022-2023. Alors que la saison sera lancée le 5 août, le prochain exercice du championnat anglais promet déjà du feu. Quelques dates à retenir !

Le double titre de Manchester City sera remis en jeu dès le 5 août prochain en Premier League. Sacrés de justesse lors de la défunte saison, les Citizens auront fort à faire avec la concurrence pour la prochaine campagne, à part leur principal challenger, Liverpool. Ce jeudi, on en sait un peu plus sur le déroulé du prochain exercice, qui sera d’ailleurs stoppé entre novembre et décembre pour cause de Coupe du Monde au Qatar.

Ainsi, les 20 écuries de Premier League débuteront le week-end du 5, 6 et 7 août. Arsenal ouvrira le bal en se déplaçant à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, le vendredi. Samedi, Liverpool de Sadio Mané (annoncé au Bayern cet été) ira à Fulham pendant que Chelsea d’Edouard Mendy se rendra à Everton. Le premier choc de la saison opposera Chelsea à Tottenham de Pape Matar Sarr. Et pourquoi pas un duel entre deux internationaux sénégalais de Londres ?

De belles affiches au menu

Le premier derby d’Angleterre se tiendra le 20 août, où Manchester United accueillera Liverpool à Old Trafford. De son côté, Manchester City vivra son premier choc face à Tottenham le 10 septembre lors de la septième journée. Une semaine plus tard, le 17 septembre, Chelsea et Liverpool croiseront le fer.

Deux derbies seront au menu le 1er octobre (9e journée). Arsenal accueillera Tottenham pendant que Manchester City affrontera Manchester United à l’Etihad Stadium (match retour le 14 janvier). Les Gunners enchaîneront une semaine plus tard (8 octobre) avec la réception de Liverpool.

Le 15 octobre, les Reds joueront à Anfield face à Manchester City, le champion en titre pour le compte du match aller. deux plus gros candidats au titre de champion d’Angleterre, leur match retour ne se jouera que le 1er avril 2023 à l’Etihad Stadium.

