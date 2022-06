L’attaquant français des Tigres estime que le jeune international sénégalais doit gagner beaucoup plus en importance dans le jeu offensif de l’OM.

André-Pierre Gignac est une légende de l’Olympique de Marseille. A 36 ans aujourd’hui et évoluant du côté du Mexique, aux Tigres où il vit véritablement une seconde jeunesse, l’attaquant français a longtemps brillé avec l’OM puisqu’en 188 matchs entre 2010 et 2015, il aura marqué 77 buts. Huit ans après son départ, le Club Phocéen se cherche toujours en attaque.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, APG a été interrogé sur la possibilité de revêtir le maillot de l’OM. Il a profité de sa réponse pour faire une approche sur Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (22 ans). « Je ne reviendrais pas. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans », a répondu l’ancien international tricolore, auteur de 7 buts en 36 sélections avec les Bleus.

« Tu as (Arkadiusz) Milik, (Bamba) Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque (de l’OM). Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9 », a t-il poursuivi. Voilà que le jeune attaquant sénégalais, auteur de 8 buts en 35 matchs cette saison, est appelé à gagner en importance à l’OM. A moins qu’il ne soit vendu avant la fin de ce mercato.

🔵⚪ Revenir à l'OM, une option pour Gignac ? 🗣💬 "Je ne reviendrai pas. Il faut dire ce qui est, ils n'ont pas besoin de moi !" #RMClive pic.twitter.com/ds0SygHNH9 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 16, 2022

wiwsport.com