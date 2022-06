Alors que la coupe du monde se jouera en novembre prochain, Aliou Cissé, le sélectionneur national de l’équipe du Sénégal, qualifiée pour ce grand rendez vous du football mondial, n’exclut pas de faire appel à l’attaquant de Galatasaray. Présents tous les deux à Kolda à l’occasion de la tournée nationale du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par la bande à Sadio Mané au Cameroun, Aliou Cissé et Mbaye Diagne ont eu une brève discussion, filmée et partagée un snapeur. Le sujet ? Le probable retour de l’ancien attaquant de Kasimpasa.

Mbaye Diagne qui a vu sa saison 2021-2022 minée par les blessures et une mise à l’écart par son coach n’a pas disputé de matchs officiel depuis décembre 2021. De quoi sûrement taper dans l’œil de Cissé, qui lui demande de relancer le moteur pour pouvoir espérer participer à la plus grande compétition de football au monde. « C’est pas une affaire de copains… Tu as 5 mois pour la Coupe du Monde », lâche le sélectionneur. De quoi lui motiver pour le debut de la saison prochaine.