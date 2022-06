Critiqué pendant longtemps pour ses contre-performances en équipe nationale, l’actuel homme a tout faire des Lions, Sadio Mané, soutient avoir compris maintenant les piques que lui lançait la presse sénégalaise.

Il l’a fait savoir lors de l’accueil, ce mardi, du trophée de la Coupe d’Afrique des nations, à Bambaly, son fief natal. ‘’C’est le moment de remercier tout le monde, notamment les journalistes. Nous sommes tous amis, même si parfois ils font de sévères critiques’’, peut-on lire sur Sénéweb.

Le joueur de Liverpool d’ajouter : ‘’En fait, j’ai compris maintenant pourquoi vous nous critiquiez. Après la finale, j’ai regardé beaucoup de vidéos et j’ai constaté que les journalistes sont les premiers fans de l’équipe nationale et des joueurs.’’ Le meilleur joueur de la CAN-2021 a fêté son sacre avec ses fans et ses parents. Il a aussi participé à un match de gala avec ses amis d’enfance.

wiwsport.com