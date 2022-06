L’équipe nationale féminine du Sénégal disputera une double confrontation contre le Cameroun, en perspective de la prochaine CAN 2022.

Pour les besoins des préparations pour la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 2 au 23 juillet au Maroc, le sélection féminine sénégalaise va croiser celle du Cameroun en amical les 15 et 18 juin au stade de la Réunification de Douala.

En regroupement depuis plusieurs semaines, l’équipe de Mame Moussa Cissé a foulé le sol camerounais ce matin à 7 heures. Elle effectuera la traditionnelle séance de reconnaissance du terrain ce soir à 18h, juste après la conférence de presse d’avant match 30 minutes plutôt. Leur premier duel est programmé demain mercredi.

Les deux sélections, les Lionnes indomptables du Cameroun, et les Lionnes de la Teranga, préparent la phase finale de la Coupe d’Afrique prévue du 2 au 23 juillet à Casablanca et à Rabat, au Maroc. L’édition 2022 de la Can féminine va marquer la deuxième participation du Sénégal à cette compétition.

Le Sénégal partage le Groupe A avec le pays organisateur le Maroc, le Burkina Faso et l’Ouganda. Le Cameroun est logé dans le Groupe B aux côtés de la Zambie, la Tunisie et le Togo. Et le Groupe C est composé du Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana.