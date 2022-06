Après avoir assuré le titre de champion du Sénégal, le Casa Sports a célébré, à domicile, son succès avec ses supporters ce dimanche à l’occasion de la 26 et dernière journée de l’élite sénégalaise.

Revivez en images la dernière rencontre de la saison 2021-2022 en Ligue 1 entre le Casa Sports et Guédiawaye qui s’est terminée sur une défaite des nouveaux champions (1-2). Un deuxième titre de champion du Sénégal acquis malgré ce revers a été fêté par les joueurs et supporters, revivez ces moments intenses de communion.

🥇 WE ARE THE CHAMPIONS 🥇#WatoSita pic.twitter.com/kzwgtIoxlo

— Casa Sports (@CasaSportsSC) June 12, 2022