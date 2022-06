Edouard Mendy a rencontré hier les élèves du lycée Diderot de Drancy de la banlieue nord de Paris après avoir apporté un soutien financier à la startup française PowerZ, qui a crée un jeu vidéo éducatif gratuit. L’objectif du potier de Chelsea est de participer à l’éducation des enfants.

« Je suis très investi dans ce projet, pour moi les enfants c’est l’avenir, l’éducation c’est la base« , explique-t-il à l’AFP. PowerZ « vise juste », ajoute Mendy, « on a trouvé une application pour rassembler à la fois le plaisir et le fait de s’instruire, c’est génial« , évoque le Lion.

Le grand moment pour les élèves de l’école Diderot de cette ville de la banlieue nord de Paris reste la partie disputée avec le champion d’Afrique, retransmise sur grands écrans pour que les quelque 120 personnes présentes dans le réfectoire en profitent.

Edouard Mendy met school children in Paris after giving financial support to French startup PowerZ, who have created a free-to-play educational video game 📸 pic.twitter.com/Y7f3JN75p3

