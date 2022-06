Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant de Liverpool est revenu sur les deux revers subis avec l’Egypte contre le Sénégal cette année.

Mohamed passe son hiver au crible. Pour bien finir sa saison 2021-2022, Salah est revenu sur les désillusions vécues avec sa sélection égyptienne entre le mois de février et mars 2022. Le Pharaon de Liverpool a notamment pris le temps d’évoquer la défaite de l’Egypte en finale de Coupe d’Afrique puis en barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 contre le Sénégal.

« Je n’allais pas pleurer pendant une semaine. Dans la foulée de notre défaite au Sénégal (le 29 mars, en barrage retour pour la Coupe du Monde), je suis rentré en Angleterre. J’ai atterri à 8 heures du matin et j’ai filé au club pour des soins et un sauna. Et le 2 avril, je jouais soixante-dix minutes contre Watford (2-0) » confie celui qui a notamment raté un tir au but lors de cette rencontre.

Le capitaine de l’équipe nationale d’Egypte a ensuite déclaré qu’il fallait passer à autre chose, notamment aux objectifs avec Liverpool. « Bien sûr, j’étais triste mais je ne pouvais rien y changer. Je me projette toujours sur le défi suivant. Surtout qu’en Premier League, nous étions lancés dans un match digne d’un Championnat du monde entre Muhammad Ali et Joe Frazier. »

