Âgé de 24 ans, le milieu offensif de l’USM Alger a succombé à un accident de voiture la nuit dernière. Le joueur a en effet participé à la victoire de son équipe contre la RDC sur le score de 3-0. Un résultat auquel le défunt a participé en inscrivant le second but Algérien sur penalty. L’instance du football algérien dans un communiqué informe que le tournoi des quatre nations est annulé, par ailleurs le match entre l’Algérie et le Sénégal, initaielement prévu le 13 juin 2022 n’aura pas lieu.

«Face à l’ampleur du drame qui vient d’ébranler l’Equipe nationale des locaux et le football en général. Suite à la disparition tragique du joueur Billen Benhammouda, la Fédération algérienne de football regrette d’annoncer la fin de cette édition tournoi des quatre nations». La fédération algérienne de football a tenu à remercier les sélections qui ont fait part à ce tournoi.