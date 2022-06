Dans un entretien accordé au quotidien Source A, le sélectionneur des Lions a été interrogé sur l’avenir de son joueur vedette. Il s’est mouillé.

Le boss a t-il donc approuvé ? S’exprimant dans un entretien avec Source A, Aliou Cissé n’a pas pu esquiver sur le feuilleton qui entoure son joueur en sélection Sadio Mané, fortement lié à un transfert de Liverpool au Bayern Munich. Le sélectionneur des Lions semble approuvé une destination en Bavière pour l’attaquant de 30 ans.

« Le Bayern Munich, c’est l’intensité, un football de pression avec un entraîneur allemand. Sadio a joué au Red Bull Salzbourg, en Autriche, qui est un pays frontalier, et cela veut dire qu’il ne va pas en terrain inconnu. Pour moi, le club où il se sentira le mieux, c’est le Bayern », conjugue au présente le boss de La Tanière du Lion.

A Liverpool depuis maintenant six saisons et après avoir tout gagné avec les Reds, Sadio Mané souhaite désormais tenter un nouveau challenge hors de l’Angleterre. Et aujourd’hui, l’horloge tourne vers une arrivée au Bayern Munich. Mais avant, Anglais et Allemands devront s’entendre sur un prix pour rendre effectif le transfert.

wiwsport.com