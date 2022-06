Très belle opération du Stade de Mbour. Ce vendredi, un partenariat a été officialisé entre le club mbourois et Cholet, pensionnaire de National 1, en France.

Sur les traces de Diambars, Génération Foot ou encore Dakar Sacré-Cœur ? Vivier de talents et connu notamment pour avoir fait découvrir de grands noms d’internationaux sénégalais à l’instar du défenseur Champion d’Afrique Abdoulaye Seck, le Stade de Mbour pourrait passer un cap plutôt important dans son développement.

En effet, l’actuel 2e de Ligue 2 qui est notamment proche de la montée en Ligue 1 à une journée de la fin du Championnat, a signé une convention de partenariat avec le Stade Olympique Choletais, pensionnaire de National 1, Troisième Division de France. L’annonce a été faite par le club français ce vendredi 10 juin 2022.

« Ce partenariat s’inscrit d’ores et déjà dans la durée, à l’image par exemple de la convention entre Générations Foot et le FC Metz. Les joueurs les plus prometteurs du Stade de Mbour auront, entre autres, ainsi la possibilité d’intégrer la formation choletaise avec de véritables perspectives de carrière, au SOC et sur le continent européen », peut-on lire.

✍️ Une 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 signée avec le Stade de Mbour (Sénégal). Le SO Cholet est heureux d'annoncer la signature d'une convention de partenariat avec le Stade de Mbour (D2, Sénégal). 🔗 https://t.co/uSmYgfSfxX —#TeamSOC ❤️🖤#VibronsEnsemble pic.twitter.com/IZm7mVRlDa — SO Cholet (@SOCholet) June 10, 2022

