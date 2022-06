Lors du mercato estival, qui vient d’ouvrir ses portes, le destin de Bamba Dieng pourrait bien être de faire ses valises. Une si bonne idée que ça ?

Bamba Dieng, qui vient de remporter le trophée UNFP du plus joli but de la saison, est l’un des joueurs qui pourraient partir de Marseille cet été en cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties. Ces derniers jours, un montant entre 15 et 20 millions est même évoqué. Faut-il céder le joyau sénégalais à qui il reste deux ans de contrat ?

Une vente importante pour le projet de l’OM

Pablo Longoria sera aussi jugé là-dessus cet été. Capables de très jolis coups sur le marché des arrivées, comme ils l’ont prouvé l’été dernier avec des joueurs qui se sont intégrés au projet rapidement et avec talent, le président espagnol de l’OM et ses équipes sont attendus au tournant du côté du propriétaire pour enfin voir des joueurs rapporter de l’argent à l’OM dans un mercato.

Si Duje Caleta-Car est favori au départ, le nom de Bamba Dieng fait partie des deux ou trois autres options réelles pour rapporter de l’argent dans les caisses phocéennes. Récupérer entre 15 et 20 millions d’euros sur un joueur post-formé et qui n’a qu’une seule saison complète en pro dans les jambes, ressemble sur le papier à un très bon coup, d’autant qu’à l’heure actuelle rien ne permet d’affirmer qu’on verra encore mieux de la part du joueur de 22 ans la saison prochaine.

Viser le jackpot plutôt en 2023 ?

Mais une autre option existe : mettre Bamba Dieng au coeur du projet 2022-2023 et le fait véritablement exploser la saison prochaine sous les ordres de Jorge Sampaoli. Ses prestations et le nombre d’occasions qu’il parvient à se créer plaident pour cette hypothèse, mais il s’agit d’un choix sportif et d’une décision de long terme qu’il faudra assumer sur le terrain, avec un joueur qui demeure encore très irrégulier.

Le coach argentin lui fera-t-il véritablement la place pour permettre cette explosion ? C’est une vraie question. Mais l’enjeu peut en valoir la chandelle quand on voit l’argent récolté par les clubs français pour leurs attaquants qui ont explosé en Ligue 1 ces dernières années : Nicolas Pépé (80 millions), Victor Osimhen (70 millions), Alexandre Lacazette (53 millions), Malcom (41 millions), Michy Batshuayi (39 millions), Rafael Leao (30 millions). De quoi donner des idées ?

Par Le Phocéen