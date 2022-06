L’arrière gauche sénégalais formé à Diambars a vu son niveau prendre une nouvelle tournure lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Passé du joueur le plus critiqué de la tanière à l’un des plus appréciés, Saliou Cissé a pu compter sur le soutien de Aliou Cissé. Mais, ses prestations ont souvent été remises en question par les supporters. Allant jusqu’à demander au sélectionneur Aliou Cissé de se « débarrasser » du joueur de 32 ans.

« Un entraîneur a besoin de relais, de joueurs expérimentés. Vous avez cité Sadio et Koulibaly mais vous pouvez y ajouter Edouard Mendy. On peut parler de Saliou Ciss, même s’il n’a pas évolué dans de grands clubs. Saliou, c’est un exemple typique de parcours. Et vous vous rappelez toutes les critiques acerbes à l’endroit de Saliou. Il a été le joueur le plus critiqué de cette équipe nationale. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je partais à Ziguinchor, je me suis arrêté à Kaolack pour mettre de l’essence, il y a deux ou trois jeunes qui sont venus pour me dire : « On ne veut plus de Sa­liou Ciss dans cette équipe ! »

Un exemple parmi tant d’autres. « Juste pour vous dire cette patience qu’on doit avoir car les footballeurs sont différents ; il y a des garçons qui intègrent vite, c’est leur caractère, d’autres ne le sont pas. C’est le cas de Saliou, de Ballo Touré, c’était le cas de Lamine Gassama. Rêvons de ces leaders, bien sûr, il y a Sadio, Alfred Gomis. Dans cette équipe, il y a aussi des relais qui ne jouent pas et ils sont dans cet état d’esprit et c’est important. Ce sont les locomotives de cette équipe. Je n’ai pas un relais fixe, ni un leader fixe encore moins un cadre fixe ou un capitaine fixe. J’ai des relais, des cadres, des leaders, des capitaines et ça, c’est l’objectif », raconte le technicien sénégalais dans les colonnes de source A.