Il fait partie des jeunes prometteurs du basket sénégalais. Ibou Dianko Badji a une intéressante marge de progression et cela lui a valu des convocations en équipe nationale A. Le pivot de Lleida en LEB Gold (D2 espagnole) s’est prononcé sur sa saison, la draft NBA 2022, ses objectifs en club et sélection nationale.

Ses statistiques cette saison sont impressionnantes. Le joueur de 20 ans a disputé 35 matchs (729mn, 297 pts, 149 rebonds, 11 passes décisives, 39 block-shots). Mais il est loin d’être satisfait. «Je sens que j’ai progressé par rapport aux autres saisons. J’ai eu du temps de jeu et c’était l’objectif recherché en venant ici. J’ai beaucoup joué et les statistiques le montrent. Je pense aussi que je pouvais dominer encore les rebonds et faire plus de contres. Mais ce n’est que partie remise», analyse-t-il.

En effet, Ibou Dianko Badji appartient au FC Barcelone, sous sa demande, le club catalan l’a prêté à Lleida. «J’ai discuté avec mes agents et j’ai décidé de rejoindre Lleida sous forme de prêt. Le Barça est un grand club, mais je jouais souvent avec Barcelone B. Cette équipe a vendu ses points et se retrouve en 4ème division. En tant que jeune, c’était difficile d’avoir du temps de jeu avec l’équipe A».

Interpellé sur un probable départ de Lleida, le géant de 2m16 (109 kg) laisse entendre : «On joue en ce moment les play-offs. On est à une victoire des finals 4. On va tout donner pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas si je vais quitter Lleida ou pas. Ça dépend de mes agents. Ils s’occupent de cet aspect. Je me sens bien à Lleida».

NBA ou la Liga Endesa en ligne de mire…

Malgré ses bonnes performances, le jeunot est peu connu pour ne pas dire méconnu. La faute a un déficit de communication et cela plombe un peu son envol. Il a pris presque 4 mois avant de répondre au protocole d’interview soumis depuis février dernier.

« On ne sait pas comment procéder. On pense que le journaliste veut juste vendre son journal ou avoir des visites sur son site. On se trompe car on a besoin de la presse pour se connaître. Ça ne sert à rien de faire une bonne saison et de rester dans l’ombre. J’ai retenu la leçon. Désormais, je ne vais plus fuir la presse. On est souvent mal orientés et certains nous disent de nous méfier des journalistes».

En 2021, Ibou Dianko Badji s’était retiré de la pré-draft NBA. Cette année, il va retenter sa chance à partir du 23 juin. L’intérieur international semble avoir retenu la leçon et veut mettre tous les atouts de son côté.

«J’étais arrivé en retard aux camps d’entraînement (Il était en Lettonie avec la sélection nationale U19, ndlr) . En plus, il y avait un manque de communication autour de moi. Je reconnais qu’on a failli à ce stade. Je sortais d’une bonne saison en club et en sélection nationale U19. J’ai participé à une Coupe du monde avant de rejoindre les camps d’entraînement. Mais je n’avais pas la même visibilité que les autres jeunes. J’ai négligé ce volet et je peux dire que c’est l’erreur de beaucoup de jeunes basketteurs sénégalais. On ne prend pas en compte la communication qui joue un rôle majeur dans la carrière sportive. J’ai fait une bonne saison et je crois certainement être en mesure de faire un bon workout. Je me suis préparé et je vais y retourner en force. Mon rêve est de jouer en NBA ou en ACB (Liga Endesa). Je travaille dur pour atteindre ce but».

«J’apprends beaucoup en sélection A»

Sélectionné pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2021 et la Coupe du monde 2023, Ibou Dianko Badji n’a pas joué la moindre minute. Toutefois, il a pu capitaliser de l’expérience. «Je suis content et fier d’intégrer la sélection A. C’est le rêve de tout basketteur. J’ai beaucoup appris de mes aînés Youssou Ndoye, Makhtar Guèye, Alcès Badji, entre autres. Ils m’ont conseillé et cela va me servir. J’ai gagné en expérience même si je n’ai pas joué. Je vais continuer l’apprentissage. Je ne suis pas pressé».

Le Sénégal va prendre part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2023 en juillet prochain, mais le joueur ne sait pas encore s’il sera de la partie à cause de la pré-draft NBA. «Je ne peux pas être catégorique. Je ne sais pas encore mon programme. Je dois participer aux camps. Je me suis inscrit cette année encore aux drafts qui démarrent le 23 juin. En plus, je ne sais pas si je serai sélectionné pour cette fenêtre de juillet ou pas», soutient-il.

«Déçu de n’avoir pas gagné en sélection jeune»

Avec les U19, il a disputé deux championnats du monde en 2019 et 2021. Celle de 2023 avec les seniors pourrait être sa 3ème, même si l’Afrobasket 2025 reste sa priorité. «C’est un rêve de disputer la prochaine Coupe du monde senior. J’ai déjà pris part à deux Mondiaux avec les U19. Mais je veux plus disputer le prochain Afrobasket et le remporter. Les anciens qui sont dans l’équipe pourront encadrer les jeunes pour qu’on puisse atteindre ensemble cet objectif».

Meilleur rebondeur de l’Afrobasket U18 en 2021, le joueur de Barcelone revient sur les deux finales perdues face au Mali. «Je regrette de n’avoir pas gagné l’Afrobasket U18. On est allé deux fois en finale et on perd contre le Mali à chaque fois. L’édition de 2020 me reste en travers de la gorge. On avait tout pour gagner et on perd de 2 points (80-82). Il y a aussi la Coupe du monde, car je voulais aider l’équipe à aller jusqu’au bout. Je savais qu’on pouvait faire quelque chose de plus que cette place de quart de finaliste. Je suis allé à la draft. Avec Khalifa Ababacar Diop et Babacar Sané, on était les «anciens» et on apportait beaucoup au groupe. Je ne dis pas que mon départ a fragilisé le groupe, mais je pouvais apporter en termes de motivation. C’est le travail qui demande parfois certains sacrifices, mais j’y réfléchirais si c’était à refaire».