Titulaire indiscutable du milieu de terrain des «Lions» depuis l’arrivée d’Aliou Cissé, Cheikh Kouyaté perd son influence dans le cœur du jeu des lions. Le natif de Pire qui a perdu ses galons de capitaine est poussé sur le banc par les nouvelles recrues de Cissé.

Arrivé en Équipe nationale en 2012 (78 sélections, 4 buts), le champion d’Afrique de 32 ans a pris part cinq phases de finales de Coupe d’Afrique. Mais Le milieu de terrain de Crystal Palace a été relégué au second plan lors des derniers matches des «Lions» du Sénégal par le sélectionneur Aliou Cissé qui a apporté du sang neuf dans son entre-jeu.

Nampalys Mendy, Pape Gueye, Pape Matar Sarr qui ont fait forte impression contre le Bénin et le Rwanda. Cette situation s’explique selon le sélectionneur adjoint de l’Équipe nationale du Sénégal des U20 par le fait que les matches de fin de saison sont très difficiles et ça fait longtemps que Cheikhou Kouyaté n’avait pas démarré avec Crystal Palace, notamment vers la fin.

«Il sait que nous devons commencer à préparer le futur sans lui»

«Le sélectionneur Aliou Cissé a dû compter sur des joueurs qui ont joué tout récemment comme Pape Matar Sarr, Pape Gueye qui était sur une bonne dynamique sur la deuxième partie de la saison avec Marseille. Il a misé sur des joueurs qui ont arrêté moins rapidement. Mais Kouyaté c’est quelqu’un de très important dans le groupe, je ne pense pas qu’il soit poussé vers la sortie. C’est sûr qu’il va revenir», explique Malick Diop.

Pour Ibrahima Sonko ancien international sénégalais, Cheikhou Kouyaté avec son expérience et sa maturité saura répondre présent quand on aura besoin de lui. «Mais il sait en même temps que nous devons commencer à préparer le futur parce que le futur est plus avec les jeunes qu’avec lui. C’est une position qu’il accepte, il sait qu’en cas de nécessité il sera utilisé. Mais tant que les jeunes font le travail, il sera sur le banc et sera content de les assister par son expérience, son vécu. C’est très important d’avoir des anciens dans une équipe, qui seront la en cas de renfort tout en sachant que les jeunes doivent jouer», indique l’ancien joueur de l’As Saint-Étienne.

Avec L’Observateur