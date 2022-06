Pour leur entrée en matière aux 22ème Championnats d’Afrique d’Athlétisme seniors, à l’Île Maurice, les athlètes sénégalais ont connu des fortunes diverses. Cheikh Tidiane Diouf et Frédéric Mendy sont qualifiés pour les demi-finales du 400 m, prévues ce jeudi. Par contre, Louis François Mendy n’a pas terminé sa course à cause d’une chute.