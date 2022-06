Coéquipier de Sadio Mané à Liverpool, Thiago Alcântara serait déjà prêt à faciliter au Sénégalais un départ au Bayern Munich.

Alors que les négociations entre le Bayern Munich et Liverpool s’intensifient, Sadio Mané a trouvé un allier pour faciliter un probable départ en Allemagne. En effet, d’après les informations du Daily Mail, l’attaquant sénégalais aurait vu son actuel coéquipier Thiago Alcântara lui faire une proposition pour son intégration en Bavière.

Le milieu de terrain international espagnol, qui a défendu les couleurs du Bayern pendant pas moins de sept saisons avant son arrivée en Angleterre en 2020, aurait offert à Sadio Mané sa maison à Munich, en cas d’arrivée du Champion d’Afrique en Allemagne. Les deux joueurs auraient déjà échangé sur cette éventualité.

Mais en attendant, l’Espagnol et l’international sénégalais particulièrement devront espérer à ce que Liverpool et le Bayern Munich s’accordent sur un prix pour rentre effectif ce transfert. D’autant plus que les Reds, vice-champions d’Europe, ont refusé une nouvelle proposition de la part des décuples champions d’Allemagne.

wiwsport.com