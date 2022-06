Malgré ses prestations remarquables et remarquées au cours de la saison 2021-2022 et une régularité dans les convocations en Equipe Nationale, Moustapha Name ne compte toujours pas dans les plans d’Aliou Cissé. Un choix assez incompréhensible si l’on se réfère du niveau et du profil du footballeur.

Ce n’est pas la première fois que le statut de Moustapha Name en sélection interroge. Et certainement, ce ne sera pas la dernière fois. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain sénégalais évoluant en Europe ces derniers mois, si ce n’est le meilleur, l’ancien joueur de l’AS Douanes ou encore du Dakar Sacré-Cœur a pris de l’envergure du Pau FC au Paris FC en l’espace de quelques années.

Au Paris FC, où il évolue depuis maintenant deux saisons, Moustapha Name a su faire parler sa technique, sa vision du jeu mais surtout sans sens de buteur pour s’imposer comme un élément plus qu’indispensable d’un PFC qui a raté de peu deux fois de suite la montée en Ligue 1. A 27 ans, Name a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club parisien pour la deuxième année d’affilée.

En 32 matchs toutes compétitions confondues en 2021-2022, il a confirmé ses statistiques de la saison 2020-2021 en marquant pas moins de 10 buts, dont 7 en Championnat, et délivrant six passes décisives. Des données remarquables et remarquées qui lui permettent tant bien que mal d’être régulièrement appelé en Equipe Nationale. Sauf qu’une fois arrivé dans le rassemblement, Name disparait mystérieusement des radars.

L’idéal sans service

A la dernière CAN 2021, l’image que beaucoup auront retenue de Moustapha Name est sans doute ses larmes au moment des célébrations du titre remporté par le Sénégal. Le milieu de terrain a passé l’intégralité de la compétition alternant tribunes et banc de touche, sans fouler les pelouses camerounaises. De retour en club, enchaînant notamment ses belles prestations, il ne goûtera pas en minutes lors des 4 matchs suivants du Sénégal.

Pourtant, il serait injuste de dire que Moustapha Nama n’a pas toutes les qualités requises pour se faire valoir dans l’effectif d’Aliou Cissé. Bien au contraire. Son profil de milieu capable de jouer à tous les postes dans l’entrejeu, d’un joueur créatif, également en mesure de tirer les coups de pieds arrêtés et d’en marquer, permettrait de l’utiliser dans n’importe quel système de jeu. Même dans le 4-2-3-1 fétiche du sélectionneur des Lions.

« Si tu ne joues pas, cela ne sert à rien de bouder »

« Aujourd’hui, il était important de donner du temps de jeu à d’autres joueurs sinon on ne pourrait pas vraiment voir leur véritable niveau (…) Le groupe est ouvert, ce n’est pas seulement des dires, il faut aussi l’acter pour donner l’opportunité à d’autres », faisait savoir Aliou Cissé à l’issue de la victoire (1-0) contre le Rwanda. Vraisemblablement, ces déclarations ne sont attribuées à tous les joueurs désespérément en quête de tant de jeu en Equipe Nationale.

Bien évidemment, à l’approche de la Coupe du Monde, le match contre le Rwanda était véritablement l’occasion de donner la chance à un joueur comme Moustapha Name. Bien que Pape Matar Sarr, aligné à cette position, a donné satisfaction. Mais ce qui peut paraître surprenant à 0-0 à la 77e, c’est le fait d’avoir sorti un latéral du nom de Youssouf Sabaly pour faire rentrer un défenseur central nommé Pape Abou Cissé, alors qu’il y avait sur le banc Moustapha Name.

Désormais, rien ne paraît surprenant pour le milieu de terrain du Paris FC, qui continuera d’attendre sa chance. « Tout le monde veut jouer, moi le premier. Par contre, si tu ne joues pas, cela ne sert à rien de bouder. Ça ne te fera pas jouer demain, c’est le choix de l’entraîneur, il faut le respecter. Moi je suis sur la bonne voie, je continue de progresser en club, et je suis appelé en sélection, même si je ne joue pas beaucoup. Je travaille et je sais que mon heure viendra », avait commenté Name. Suffisant pour qu’Aliou Cissé revoie sa copie ?

