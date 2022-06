De retour dans le onze titulaire de l’Equipe Nationale du Sénégal pour la première fois depuis la première journée de la CAN 2021, Fodé Ballo-Touré n’a pas pu marquer des points, mardi lors du match contre le Rwanda (1-0).

Au moment d’entrer sur la pelouse du Stade Abdoulaye-Wade afin de s’échauffer avec les titulaires, chose qu’il n’avait plus faite depuis le 10 janvier 2022 face au Zimbabwe en Coupe d’Afrique, Fodé Ballo-Touré savait autant que le public présent dans l’enceinte qu’il était en face d’une belle opportunité de faire valoir ses qualités de latéral gauche. Malheureusement, le joueur de l’AC Milan n’a pas été productif face au Rwanda

Bien au contraire, l’ancien joueur de l’AS Monaco a été décevant, au point qu’il est impossible de se tromper en pensant que Saliou Ciss est seul au monde au poste d’arrière-latéral gauche des Lions. Mise à part un centre tendu dans la surface de réparation, mal repris par le gardien rwandais et qui finit en corner juste avant son remplacement, Fodé Ballo-Touré n’aura donné l’impression d’un joueur capable d’apporter un plus dans le jeu des Lions.

Malgré le faible niveau d’adversité en face, il n’a pas su tirer son épingle du jeu, perdant notamment énormément de ballons et jouant la plus part de ses actions vers l’arrière. En manque de rythme ou pas à cause du faible temps de jeu qu’il a bénéficié en club depuis l’entame de la saison, Fodé Ballo-Touré a également connu des difficultés d’appuis. Il a souvent eu du mal à se démarquer dans les duels les plus intenses.

« Aujourd’hui, il était important de donner du temps de jeu à d’autres joueurs sinon, on ne pourrait pas vraiment voir leur véritable niveau », déclarait en conférence de presse le sélectionneur des Lions à l’issue de la rencontre face au Rwanda. Voulant notamment être sûr de certaines forces à l’approche de la Coupe du Monde, Aliou Cissé espérait que Ballo-Touré puisse séduire afin d’éventuellement compter sur lui à l’avenir.

Mais les 57 minutes obtenues sur la pelouse du Stade Abdoulaye-Wade par l’ancien Lillois ont démontré que le sélectionneur a du pain sur la planche entre le devoir de renforcer son poste d’arrière-latéral gauche afin d’avoir une meilleure garantie derrière l’inusable Saliou Ciss. Car, sans vouloir le jurer, Fodé Ballo-Touré a peut-être définitivement laissé filer l’opportunité de gagner plus de protagonisme en Equipe Nationale.

