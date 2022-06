Le succès à l’arraché pour les Lions du Sénégal hier face aux Guêpes du Rwanda (0-1) a un goût de double triomphe pour le sélectionneur Aliou Cissé qui fêtait également sa 50e victoire sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal.

Il a lancé son magistère le 28 mars 2015 contre le Ghana par une victoire 2-1 au stade Océane du Havre. Hier, face au Rwanda, Aliou Cissé a atteint la barre des 50 victoires en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal. Une sacrée dynastie couronnée par le premier sacre du Sénégal à la compétition de football la plus prestigieuse du continent africain et également une stabilité indéniable qu’il a réussi à instaurer au sein de sa troupe. Mais que ce fut dur ! Tout n’est pas rose, certes, mais force est de constater que Aliou Cissé a réussi là où tout le monde échoue. Sa longévité sur le banc de la sélection sénégalaise le confirmera, sans doute.

Nommé officiellement sélectionneur du Sénégal le 5 mars 2015 à la place du Français Alain Giresse, l’ancien capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, a récemment fêté ses 7 ans avec les Lions. 7 saisons durant lesquelles il a disputé son 79 match sur la pelouse du nouveau stade d’Abdoulaye Wade contre les Guêpes du Rwanda, en deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Dans la foulée et grâce à la victoire des Lions sur un penalty de Sadio Mané, le technicien sénégalais inscrit un peu plus son nom dans les annales du football sénégalais. En effet, il devient le premier sélectionneur du Sénégal à avoir enregistré 50 victoires.

Les chiffres !

En 88 mois comme sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a connu les éliminatoires de la CAN 2017, sa phase finale, celles du Mondial Russie 2018, la CAN 2019, les éliminatoires et la phase finale de la CAN 2021, sans oublier les préliminaires du Mondial 2022 et les matchs amicaux. Soit 40 victoires signées en rencontres officielles et 10 en matchs amicaux.

Sur le plan offensif, les Lions ont fait trembler les filets à 120 reprises. Les 94 buts ont été inscrits en matchs officiels et 26 en amicaux. En défense, Aliou Cissé a bâti une véritable forteresse. Alors, pendant tout son magistère, sa défense a encaissé 39 buts dont 24 en matchs officiels. Il a enregistré 17 matchs nuls, et 12 défaites. Sa plus grosse performance reste le trophée continental décroché le 6 février 2022, au Cameroun, lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Face au Rwanda, Aliou Cissé a signé sa 50e victoire à la tête des Lions du Sénégal 🇸🇳👏🏾

⚽ 79 matchs

✅ 50 victoires

⭕️ 17 nuls

❌ 12 défaites https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/Gu6qHzfycy — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 8, 2022

