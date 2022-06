Hôte des 8èmes Championnats d’Afrique de la Zone 2, le Sénégal a encore confirmé sa suprématie dans cette compétition. Classés 1ers, les nageurs sénégalais ont glané de nombreuses médailles. Auteur de 17 médailles, dont 11 en or dans cette compétition en 4 participations, Adama Thiaw Ndir a une fois de plus émergé du lot. D’après lui, ces performances sont le fruit d’une bonne préparation et une expérience acquise après de nombreuses participations.

Présent en équipe depuis de nombreuses années, Adama Thiaw Ndir a acquis le mental et la sérénité d’un compétiteur. Des Championnats du monde de natation de 2012 au Qatar, en passant par les Jeux africains au Congo, au Maroc et les Championnats d’Afrique U18, le Saint-Louisien doit plus ses performances croissantes à son expérience accumulée jusqu’ici. Le sociétaire de l’ASFA fait savoir également qu’il a eu la chance de bénéficier d’une double préparation, d’une part par son entraîneur à l’ASFA, Sergent Magoné Samba, et d’autre part par son coach de l’équipe nationale, Birane Diop, et parfois en France.

Déterminé à gravir les marches, le vainqueur de la traversée du Cap-Vert en 2012, se prépare pour les interclubs dont son équipe ASFA est championne en titre et les Championnats d’Afrique de Natation de Tunisie en 2022. « Mon objectif est de gagner Ie plus de médailles au plus haut niveau», soutient Thiaw Ndir.

Avec Stades