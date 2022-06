L’attaquant des Lions, auteur de quatre buts en deux matchs dans ces qualifications, a fait un petit bilan de sa saison qui se termine sur une bonne note et évoqué la victoire face au Rwanda.

Sadio Mané :

« Nous jouons pour notre peuple, pour défendre les couleurs de l’Equipe Nationale du Sénégal. Personnellement, j’ai fait mon devoir, c’est à dire marquer ou faire marquer, et bien sûr gagner des trophées pour le pays. Satisfait de ma saison ? Plus ou moins car j’aurais aimé marqué plus, je peux faire mieux.

Le match ? Cela n’a pas été facile face à un adversaire qui a joué très bas, différemment au Bénin. On s’attendait à un match très disputé et difficile … On a bien été déjoués. Si c’est la fatigue ? Je ne pense pas pas parce que nous sommes tous des professionnels, on a cette habitude. »

wiwsport.com