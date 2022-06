Le Rwanda n’affiche aucune crainte pour faire face à l’équipe championne d’Afrique. C’est ce qu’il a montré ce lundi en conférence de presse. Pour le sélectionneur et le capitaine des Amavubi, ce sera un match de football qu’ils disputeront âprement.

Deuxième au classement du groupe L, le Rwanda est conscient du match difficile qui l’attend ce mardi au stade Pr Abdoulaye Wade à 19 heures. Après le match nul lors de la première journée, il faut oublier le résultat et avancer. Pour Carlos Ferrer qui dirige la sélection des Guêpes, il faudra tout donner sur le terrain pour le 2e match.

« Nous savons à quel genre de match nous attendre. Nous sommes conscients que nous jouerons probablement face au Champion d’Afrique et sûrement une des meilleures équipes au monde. Nous savons que ce sera difficile mais nous sommes là pour jouer au football et faire de notre mieux » a déclaré celui qui a pris les rênes de l’équipe rwandaise en mars passé.

C’est le même discours pour le capitaine des Guêpes, Medie Kediere « On sait que le Sénégal a une très bonne équipe avec de bons joueurs mais le match se disputera entre 22 joueurs, 11 contre 11. Nous sommes prêts à défier l’équipe du Sénégal ».

Dans la même logique, il n’est pas question de faire une fixation sur Sadio Mané informe le coach. « Tout le monde connaît la valeur de Sadio Mané pour le Sénégal, le football africain et le monde et le en général. Mais il n’est pas le seul bon joueur dans cette équipe, il y en a d’autres. Ainsi, on ne peut faire de plan anti-Mané sinon d’autres nous causeront des problèmes; Ce ne sera pas lui contre notre équipe. Encore une fois, le match se jouera à 11 contre 11 ».

