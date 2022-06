Annoncé sur le départ, Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur son avenir.

L’Equipe Nationale du Sénégal clôturait ce mardi sa superbe année. Champions d’Afrique l’hiver dernier, les Lions terminaient leur saison avec la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2023 et une rencontre contre le Rwanda. Une courte victoire (1-0) sur un penalty de Sadio Mané a permis aux joueurs d’Aliou Cissé de partir en vacances avec bonnes sensations.

Après la rencontre, Kalidou Koulibaly a été interrogé sur son avenir. Le défenseur capitaine des Lions a notamment évoqué son probable départ du Napoli et l’intérêt persistante du FC Barcelone. « Je pars en vacances. Pour l’instant, je suis au Sénégal et je profite de ce pays. Après, on verra bien », a déclaré l’international sénégalais de 30 ans.

Concernant le Barça, Koulibaly ajoute : « je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir. Pour l’instant, je ne sais pas du tout. J’étais concentré pour l’Equipe Nationale et je n’ai parlé avec personne. Maintenant, je vais passer des jours au Sénégal et une fois en Europe, on verra bien. Je vous ferrai savoir très rapidement. »

Naples ou Barcelone ? La réponse de Kalidou Koulibaly !

🗣️ "On verra bien…"https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/ZDKtodkNZ7 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 7, 2022

wiwsport.com