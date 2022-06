Le chaud derby, entre Sokh (Xam Sa Cossan) et Franc (Jambars Wrestling Academy), sera organisé par Jambaar Productions, le dimanche 19 juin prochain, à l’Arène nationale. Avant les hostilités, les deux challengers sont conviés à se défier, ce soir, sur la 2STV.

Pour son baptême du feu, Jambaar Productions tient vraiment un bon combat de lutte. Sokh / Franc polarise toutes les passions. Mieux, le promoteur Mansour Bâ a la chance de tenir solidement la plus grande affiche du mois de juin et même de cette fin de saison, à l’exception de Balla Gaye 2/ Gris du 7 août.

C’est la raison pour laquelle, cet électrique combat nourrit farouchement la palabre. Après leur premier face to face aux HLM, Sokh et Franc se retrouvent physiquement pour un second ndajé, ce mardi. Cette joute verbale sera forcément offensive.

Bécaye Mbaye, Modou Mbaye et autres animateurs de la 2STV tenteront de bien gérer le débat afin de sortir des mots de la bouche de Sokh et Franc. Si ces deux combattants se lancent des missiles sol-sol, les amateurs seront rassurés d’assister à un vrai règlement de comptes, le dimanche 19 juin 2022, à l’Arène nationale.

Avec Sunu Lamb