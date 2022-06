L’Equipe Nationale du Sénégal est parvenue à arracher la victoire contre le Rwanda (1-0). Tombés dans le piège rwandais, les Lions s’en sont remis sur un penalty de Sadio Mané en fin de match.

Cela n’avait pas l’air de l’avantage évoqué avant ces deux premières journées au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Hormis le petit déplacement effectué, de l’hôtel au stade, les Lions n’ont pas évolué dans le cadre du match joué à « domicile ». Un Stade Abdoulaye Wade qui ne les a jamais permis de casser le rideau rwandais et d’empêcher une victoire à l’arrachée (1-0).

Le match est-il tombé au mauvais ? Aucun goût, des actions inhabituelles, ils se voyaient déjà en vacances. Perdus dans leur tête, les hommes d’Aliou Cissé ont failli concédé un nul vierge synonyme de victoire pour … le Rwanda. Pourtant, il y avait toutes les raisons pour partir en bonnes vacances. Finalement, seule chose à retenir : la victoire 1-0 qui leur permet de prendre 5 points d’avance sur le 2e du Groupe L.

Après une belle prestation contre le Bénin (3-1), le sélectionneur des Lions a fait le choix d’apporter trois changements dans son onze de départ. Fodé Ballo-Touré, Idrissa Gueye et Habib Diallo ont eu l’honneur de débuté la rencontre. Mais le problème n’était pas là. Il fallait vraiment trouver la clé pour l’animation du jeu. Ce qui n’a jamais été capable d’être fait. Ni par l’entraîneur ni par les joueurs.

Mis à part quelques tentatives signées Pape Matar Sarr, on ne retiendra pas grand-chose en première période. Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont jamais su réussir à passer le rideau défensif rwandais, positionné en 5 défenseurs. Une première mi-temps très ennuyeuse où on se croyait être à 12 ou 14 heures, moment de la sieste ici au Sénégal et ailleurs.

wiwsport.com