En conférence de presse après sa victoire à l’arraché contre le Rwanda sur un penalty de Sadio Mané (1-0), Aliou Cissé a plaidé pour le report des deux prochaines journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique programmée en mois de Septembre.

L’équipe nationale du Sénégal qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en mois de Novembre 2022 au Qatar aura besoin des matchs amicaux pour se préparer au rendez-vous qatari. Or, les nations africaines vont disputer les troisième et quatrième journées des éliminatoires pour la CAN 2023 en septembre. Un programme qui pourrait perturber la préparation des mondialistes dont le Sénégal. Aliou Cissé estime que la Confédération africaine de football devrait songer à reporter les matchs du mois de septembre.

« La meilleure chose d’aider les cinq clubs qui se sont qualifiées pour le mondial, c’est carrément arrêter les éliminatoires au mois de Septembre et pouvoir donner la possibilité aux pays africains de faire une bonne préparation. Sinon, on ne se préparera jamais comme il se doit. C’est à la CAF de prendre ses responsabilités là-dessus. Je pense qu’on peut trouver une solution pour décaler les éliminatoires prévus en septembre », a fait savoir Aliou Cissé en conférence de presse.

