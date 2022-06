L’un des plus gros dossiers du mercato de la Série A sera sans doute celui de Kalidou Koulibaly. Ballon d’Or 2006 et ancien défenseur italien, Fabio Cannavaro s’est prononcé au sujet du défenseur sénégalais.

L’avenir de Kalidou Koulibaly à Naples est plus que jamais dans le flou. Il y a quelques heures nous vous annoncions que le défenseur sénégalais aurait signifié à sa direction son intention de quitter le club cet été. Une volonté qui succède à la proposition que De Laurentiis et son équipe lui avaient déjà faite au colosse des Lions.

Au milieu de cette confusion des intérêts de la Juventus, de Chelsea et du Barça pour ne citer que cela, l’ex international italien et défenseur des Bianconeri, Fabio Cannavaro a donné son avis sur ce feuilleton. « Un défenseur central comme lui, c’est difficile à trouver et donc difficile à remplacer. Mais je comprends que ce ne soit pas simple », s’est exprimé le Ballon d’Or 2006 dans des propos relayés par Canal+ Sport.

Un avis que la légende italienne partage avec beaucoup d’observateurs qui n’ont jamais caché leur admiration pour le champion d’Afrique et capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Pour rappel, KK devrait avoir le brassard de capitaine la saison prochaine si toutefois il restait à Naples.

wiwsport.com