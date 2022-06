Pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal défie le Rwanda qui le reçoit au Stade Abdoulaye Wade. Les Lions auront à cœur d’enchaîner un second succès après la victoire sur le Bénin.

Après une entame des éliminatoires de la CAN 2023 flamboyante face aux Ecureuils du Bénin, Aliou Cissé et ses hommes affrontent ce mardi soir les Guêpes, au stade Abdoulaye Wade. En effet, du fait de ne pas disposer d’un stade homologué, le Rwanda reçoit le Sénégal à Diamniadio, après accord entre les deux fédérations. Un avantage qui devrait permettre aux Champions d’Afrique de confirmer leur place de leader.

Pour cette rencontre, les Lions, actuels leaders du groupe L, doivent s’assurer des six points qui leur donneront une certaine avance sur le Rwanda et le Mozambique. Ces derniers s’étaient neutralisés lors de la première journée (1-1), à Johannesburg. L’enjeu de ce match est la première place, puisqu’en cas de succès sur les Lions, les Guêpes pourraient reprendre la tête du groupe. « Nous sommes conscients que nous jouerons probablement face au Champion d’Afrique et sûrement une des meilleures équipes au monde. Nous savons que ce sera difficile mais nous sommes là pour jouer au football et faire de notre mieux », a affirmé le sélectionneur du Rwanda en conférence de presse.

Mais, plus solide que jamais depuis son sacre à la dernière CAN, le Sénégal est de loin le favori dans cette affiche qu’Aliou Cissé tient à gagner. « On a bien réussi notre entame. C’est important dans ces qualifications de bien rentrer dans cette compétition », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse d’avant match.

