Vainqueurs samedi du Bénin (3-1), Aliou Cissé et ses hommes comptent faire carton plein ce soir face au Rwanda, à l’issue des deux premières journées des éliminatoires de la Can 2023.

«C’est à nous d’aborder cette rencontre avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, d’humilité et surtout par rapport aux ambitions qu’on s’est données depuis le début, c’est-à-dire gagner nos matchs afin de décrocher les meilleurs résultats dans ces qualifications.» Ce sont les mots de Aliou Cissé revenant sur l’enjeu du match.

Face à la presse hier, le sélectionneur parlant de l’adversaire, poursuit : «Nous respectons le Rwanda, mais nous savons qu’il est important d’empocher les trois points pour la suite.»

Au-delà, souligne-t-il, il s’agit d’assumer le statut de champion d’Afrique en titre : «En termes de mental aussi, c’est important de se mettre en confiance au vu de notre nouveau statut de champions d’Afrique.»

À travers ces deux matchs, le staff technique national compte en profiter, en l’absence de matchs amicaux en cette période, «pour mettre en place des animations en direction du Mondial, en termes de style de jeu, d’animations offensive et défensive. Nous devons rester focus sur ce que nous faisons, travailler à avoir une identité à nous, un style à nous qui nous permettra demain de jouer face à de soi-disant grandes équipes».

Déjà leader de leur poule, une nouvelle victoire face au Rwanda permettrait à la bande à Sadio Mané de terminer sur une bonne note cette première phase de qualification pour «Côte d’Ivoire 2023».

Un obstacle que les Lions devraient pouvoir surmonter face à un adversaire absent lors de la dernière Can, même s’il a réussi l’exploit de tenir en échec le Mozambique (1-1) sur sa pelouse.

Carlos Alos Ferrer, coach Rwanda : «Faire un bon résultat ici à Dakar»

Côté rwandais, on mesure l’immensité de la tâche face aux «Rois d’Afrique». «Nous sommes conscients du match qui nous attend. Nous allons affronter le champion d’Afrique, l’une des meilleures équipes du continent. Ce ne sera pas facile. On est conscients de cela. Maintenant, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour faire un bon résultat ici à Dakar», promet le sélectionneur Carlos Alos Ferrer.

Qui ajoute : «C’est vrai qu’on a eu un bon résultat contre le Mozambique, mais on aura un match différent face au Sénégal. D’où l’importance de jouer avec sérieux et détermination. Le Sénégal n’a pas seulement Sadio Mané. C’est un collectif. C’est une grande équipe.»

