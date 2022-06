Présent en conférence de presse après la victoire face au Rwanda (1-0), le sélectionneur des Lions a expliqué le remplacement de Pape Matar Sarr alors que le jeune milieu de terrain effectuait une bonne partition dans le jeu.

Aliou Cissé sur le remplacement de Pape Matar Sarr :

C’est un choix tactique. On a voulu animer nos couloirs et j’ai pensé essayer quelque chose dans l’animation du 4-4-2 avec Pape Matar Sarr. On a essayé de le faire rentrer dans le jeu et libérer un peu plus le couloir, mais l’adversaire nous a supervisé.

On a voulu joué un peu plus large, écarter l’équipe du Rwanda qui était un peu en bloc. La meilleure possibilité était (de faire rentrer) Keïta Baldé dans son poste de prédilection et décaler Ismaïla Sarr sur le côté droit. C’est un choix tactique que j’ai opéré mais le garçon (Pape Matar Sarr) ne démérite pas. Il a fait un match appréciable.

