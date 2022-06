Il fait partie des joueurs qui ont intégré la tanière dans un passé récent. Nampalys Mendy enchaîne les titularisations dans l’équipe de départ d’Aliou Cissé. N’empêche, il ne se sent pas incontournable et estime que « tous les joueurs sont égaux dans le groupe ».

La vie du groupe du Sénégal, on en parle depuis la CAN passée. Et les témoignages des joueurs ne manquent pas à chaque regroupement pour parler de la belle entente entre les coéquipiers. Ce lundi, en conférence de presse à la veille du match Rwanda v Sénégal, Nampalys Mendy en a parlé.

« C’est toujours un plaisir d’être en sélection. Ici, c’est tellement facile de s’exprimer sur le terrain. On est tellement content de se retrouver. On est fier de porter les couleurs du Sénégal. La Tanière vit bien. Ce qui fait qu’on est champion d’Afrique. J’espère qu’on va garder cette mentalité ».

L’équipe nationale du Sénégal dispose d’un groupe considéré comme le meilleur en Afrique. Des joueurs cités parmi les plus talentueux dans leur club se retrouvent dans la tanière. Nampalys Mendy qui a enchaîné 7 titularisations répond avec beaucoup de modestie sur son rôle incontournable dans l’entrejeu.

« Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons un groupe de qualité et que le coach peut compter sur tout le monde. Il m’a mis sur le terrain, j’essaie de donner le maximum. Les autres qui sont sur le terrain font également la même chose. Nous sommes tous égaux dans ce groupe » a-t-il déclaré.

Des milieux de terrain talentueux, il n’en manque pas dans cette équipe nationale. Allant des plus expérimentés Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté aux plus jeunes Pape Gueye et Pape Matar Sarr. Pour ces deux derniers cités, le temps donnera raison sur leurs qualités affirme Mendy. « Ce sont de jeunes joueurs très talentueux, c’est facile de jouer avec eux. Ils ont fait une belle prestation. Après tout, ils savent qu’en sélection il faut s’inscrire dans la durée. Ils sont encore jeunes, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Il faut leur laisser du temps. On sait qu’on peut toujours compter sur eux ».

