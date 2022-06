Cette saison, il n’a disputé que 14 matchs en Premier League sur 38 possibles. Un faible temps de jeu pour le milieu de terrain. En sélection, il est devenu incontournable dans l’entrejeu, ce qui lui a valu même une place en club. Nampalys Mendy en a parlé en conférence de presse, ce lundi.

Entre blessures et choix du coach de ne pas l’intégrer dans l’effectif, Nampalys Mendy n’a pas beaucoup joué en 2021-2022. Convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal en mars 2021, cet ancien joueur des sélections en petites catégories en France, a vu sa carrière prendre un autre tournant.

Avant d’arriver dans l’équipe nationale, il ne comptait que 3 matchs dont deux titularisations. Après la CAN 2021 où il a disputé tous les matchs, le joueur de 29 ans a enchaîné les matchs. Depuis le 2 avril passé, il n’a plus quitté l’effectif des Foxes, totalisant 1034 minutes dont 12 titularisations.

L’équipe nationale l’a propulsé en avant. Mendy en est bien conscient, il confesse. « Je n’ai pas honte de le dire cela m’a fait énormément de bien d’être avec la sélection. Ici, c’est tellement facile de s’exprimer que cela soit sur le terrain ou dans la tanière. On est toujours content de se retrouver. On est très fier de porter ces couleurs qui sont celle du Sénégal et je pense que cela s’est vu par la suite ».

wiwsport.com