Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’un match face au Rwanda, Aliou Cissé a été interrogé sur les qualités de ses milieux de terrain. Dans la foulée, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a évoqué le profil de Pape Matar Sarr, le benjamin de la tanière.

Titulaire lors de la victoire contre le Bénin comptant pour la première journée du groupe L, Pape Matar Sarr a livré une prestation satisfaisante. De quoi redistribuer les cartes au milieu ? Aliou Cissé répond : « on peut dire que Pape Matar Sarr a plus de qualités offensives que Cheikhou Kouyaté mais c’est le débat du football. Tout dépend des dispositions en 2 milieux de terrain ou en 3 milieux de terrain. C’est l’équilibre qui est important. Que ce soit Nampalys, Idy, Pape Gueye ou les autres, ce sont de grands joueurs. Les grands joueurs sont capables de jouer ensemble. Il se trouve qu’en sélection, on n’a pas beaucoup de temps pour travailler les affinités. Au fur et à mesure des sélections, il y aura plus d’entente », a confié le sélectionneur de l’équipe du Sénégal en conférence de presse ce lundi.

