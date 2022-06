Vainqueur avec manière lors de leur première sortie en phase de poules des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations face au Benin (3-1), le Sénégal disputera demain son deuxième match contre le Rwanda. Au stade Abdoulaye Wade, Aliou Cissé misera sur la meilleure équipe possible.

Il n’y aura pas de révolution dans le onze de départ contre le Rwanda. Aliou Cissé en conférence de presse cet après midi en prélude de la deuxième journée du groupe L, qui aura à sa disposition un effectif complet, a fait savoir qu’il mettra son meilleur Onze pour défier les Wasps.

» Tout le monde est opérationnel pour le match de demain. Un turnover demain ? On n’est pas encore qualifié à la CAN en CIV. Il faut rester concentré, il ne s’agit pas de faire une révolution dans le onze de départ. Il est important de mettre la meilleure équipe possible. On a bien réussi notre entame. C’est important dans ces qualifications de bien rentrer dans cette compétition. De Samedi à demain, le temps est court. On a misé sur la récupération« , a déclaré le sélectionneur des Lions.

